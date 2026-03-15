Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о поражении от «Рубина» (0:3).

Михаил Галактионов
Михаил Галактионов

«Соперник был целеустремленнее, показал более целостную игру.  Наверное, закономерная победа "Рубина".  Мы уже второй матч за три тура играем в меньшинстве.  Такие ошибки тяжело потом исправлять.

Артига пытался удивить составом?  Как такого удивления не было», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» набрал 29 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице.  «Локомотив» с 41 очком сохранил третью строчку.