Главный тренер «Барселоны», Ханс-Дитер Флик, выступает за подписание нападающего Маркуса Рашфорда, который в настоящее время находится в аренде у «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе.

Спортивный директор клуба, Деку, рассматривает возможность приобретения вингера «Челси» Педру Нету в качестве альтернативы, как сообщает The Touchline. Немецкий специалист подчеркнул Деку, что 28-летний англичанин является его приоритетным выбором для усиления левого фланга атаки.

Рашфорд сыграл за «Барселону» 38 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и отдав 13 результативных передач. Согласно данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 40 миллионов.