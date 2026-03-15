«Комо» одержал победу над «Ромой» (2:1) в матче 29-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у гостей записал на свой счет Дониэлл Мален на 7-й минуте с пенальти.
У «Комо» голы записали на свой счет Анастасиос Дувикас на 59-й минуте и Диего Карлос на 79-й минуте.
Результат матча
0:1 Дониелл Мален 7' пен. 1:1 Анастасиос Дувикас 59' 2:1 Диего Карлос 79'
Комо: Жан Бутез, Хакобо Рамон, Диего Карлос, Марк Кемпф (Анастасиос Дувикас 46'), Иван Смолчич, Алекс Валле, Серхи Роберто (Ассане Диао 46'), Нико Пас (Хесус Родригес Карабальо 77'), Максанс Какере (Максимо Перроне 67'), Мартин Батурина, Лукаш Да Кунья (Игнасе ван дер Бремпт 87')
Рома: Миле Свилар, Зеки Челик (Константинос Цимикас 70'), Марио Эрмосо (Ян Зёлковский 70'), Джанлука Манчини, Даниэле Гиларди, Лоренцо Пеллегрини (Робиньо Ваз 67'), Уэсли Франса, Ману Коне, Бриан Кристанте, Дониелл Мален (Никколо Писилли 67'), Стефан Эль-Шаарави (Девин Ренс 56')
Жёлтые карточки: Максанс Какере 63', Диего Карлос 73' — Уэсли Франса 48', Даниэле Гиларди 77'
Красная карточка: Уэсли Франса 64' (Рома)
После этого матча «Комо» занимает 4-е место в таблице Серии А с 54 очками в активе. «Рома» — на 6-й строчке с 51 баллами.