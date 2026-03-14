Комментатор Тимур Журавель дал комментарий по поводу предстоящего матча «Зенита» и «Спартака» в 21-м туре РПЛ.

«Активно форсится напоминание, что "Спартак" не выигрывал в Петербурге 14 лет. Это действительно мощно звучит. Но мне кажется, более показательными и информативными были три последних матча "Спартака" на "Газпром Арене". Они по 0:0. Три очень разных тренера — Абаскаль, Слишкович, Станкович — одинаково затачивали игру на сдерживание. И по факту уезжали с приемлемым результатом.

Похоже, клуб "Пафос" с Карседо построил бы условную игру с "Зенитом" точно так же — автобусно. Но вот что делать, когда ты приехал сюда с фестивальным "Спартаком", с разницей мячей после трёх матчей 9:10. Это прям главная интрига — какую игру предложит "Спартак". Именно от этого будет всё зависеть. Величайший комментаторский штамп про игру на три результата тут, боюсь, играет новыми красками», — написал Журавель в телеграм-канале.