14 марта в 21-м туре РПЛ состоится поединок «Зенита» и «Спартака». Команды встретятся на стадионе «Газпром Арене». Начало игры в 16:00 мск.

«Зенит» с 42 баллами занимает 2-е место в таблице, отставая от лидера всего на один пункт. В прошлом туре у питерцев была возможность выйти на первое место, однако они неожиданно проиграли «Оренбургу» (1:2). До этого команда Сергея Семака имела 6 побед подряд. Дома «Зенит» редко упускает очки, поэтому сегодня он может добиться желаемого результата.

«Спартак» занимает 6-ю позицию, имея 35 очков. Накануне «красно-белые» имеют две победы подряд — 4:3 с «Акроном» и 3:2 с «Сочи». С момента старта второй половины сезона «Спартак» сыграл 3 матча и потерпел одно поражение в Кубке России от московского «Динамо» (2:5).

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.95.

Букмекеры: «Зенит» — фаворит за 1.84, на победу «Спартака» они дают 4.50, на ничью — 3.80.

ИИ спрогнозировал победу «Зенита» со счетом 2:0.

Трансляция матча

