Руководство туринского «Ювентуса» планирует подписать новое соглашение с главным тренером Лучано Спаллетти.

По информации инсайдера Николо Скиры, туринский клуб уже согласовал с опытным итальянским специалистом условия нового договора.

В «Ювентусе» рассчитывают, что все вопросы по поводу продления контракта удастся решить в мартовскую паузу на матчи национальных команд. Стоит отметить, что Лучано Спаллетти возглавил «Старую синьору» в октябре 2025 года.

Напомним, что на данный момент туринский «Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. До этого с туринцами работал хорватский тренер Игор Тудор.