Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот оценил результаты английских клубов в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что четыре команды из Англии потерпели поражение, а две сыграли вничью.

«Важно не делать поспешных выводов после одного игрового дня. Это слишком маленькая выборка и не самое разумное решение, потому что, возможно, после следующей недели мы придем к совершенно другому выводу.

В целом, отсутствие зимнего перерыва не идет на пользу английским клубам, но я не говорю, что все эти команды проиграли из-за этого. Почему? Потому что в 1/8 финала еврокубков вы встречаетесь с очень сильными командами. И пять из шести команд Премьер-лиги играли на выезде.

Давайте сначала оценим все наши результаты после следующей недели. Но, возможно, даже тогда будет еще слишком рано делать выводы», — цитирует Слота ВВС.

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся уже на следующей неделе.