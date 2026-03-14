Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о матче против «Хетафе» (1:0).

«Я доволен отличной игрой команды, особенно в первом тайме, когда мы были сильнее. Во втором тайме мы должны были играть лучше. Мы могли бы закончить первый тайм с большим преимуществом в счете. Я доволен игрой в целом.

Все работают очень хорошо. За кулисами много людей, которые прилагают огромные усилия, чтобы помочь игрокам выкладываться по полной. Иногда это сложно, мы очень часто играем, но в целом коллективная работа была превосходной», — цитирует Симеоне As.

После этого матча «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Примеры с 57-ю очками в активе. «Хетафе» — на 9-й строчке с 35-ю баллами.