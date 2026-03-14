Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался о победе команды в матче с «Ростовом» (1:0).

«Самое главное — выиграли. Мы довольны. Непростая игра, в Ростове всем тяжело: много борьбы, накал, неуступчивая команда. Хорошо, что Костя Тюкавин забил. "Ростов" хорошо оборонялся вдесятером, потом было удаление у нас.

В перерыве объяснили, как действовать при игре 10 на 10, все справились. В конце они организовали навал, было много забросов на высокорослых нападающих, но мы надежно сыграли в обороне. Главное — дотерпели и победили.

Турнирное положение у нас не очень хорошее, надо продолжать победную серию. Слава богу, все хорошо пока. Когда побеждаешь, всегда легче восстанавливаться», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице. «Ростов» (22) — десятый.