«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в гостевой встрече 21-го тура РПЛ со счетом 1:0.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Константин Тюкавин на 45+5-й минуте.

Команды доиграли матч в формате «10 на 10» — сначала Виктор Мелехин оставил хозяев в меньшинстве на 17-й минуте, а на 39-й минуте Рубенс получил вторую желтую карточку и уравнял составы.

Результат матча

РостовРостов-на-ДонуРостов0:1ДинамоДинамоМосква
Ростов:  Роналдо,  Yatimov,  Melekhin,  Chistyakov,  Sako,  Komarov,  Mironov,  Shchetinin,  Vakhania,  Golenkov,  Suleymanov
Динамо:  Битело,  Артур Гомес,  Rasulov,  Caceres,  Marichal,  Osipenko,  Skopintsev,  Rubens,  Fomin,  Moumi Ngamaleu,  Tyukavin
Жёлтая карточка:  Rubens 28' (Динамо)

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице.  «Ростов» (22) — десятый.