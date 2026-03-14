«Динамо» одержало победу над «Ростовом» в гостевой встрече 21-го тура РПЛ со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил Константин Тюкавин на 45+5-й минуте.
Команды доиграли матч в формате «10 на 10» — сначала Виктор Мелехин оставил хозяев в меньшинстве на 17-й минуте, а на 39-й минуте Рубенс получил вторую желтую карточку и уравнял составы.
Ростов: Роналдо, Yatimov, Melekhin, Chistyakov, Sako, Komarov, Mironov, Shchetinin, Vakhania, Golenkov, Suleymanov
Динамо: Битело, Артур Гомес, Rasulov, Caceres, Marichal, Osipenko, Skopintsev, Rubens, Fomin, Moumi Ngamaleu, Tyukavin
Жёлтая карточка: Rubens 28' (Динамо)
«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ после зимней паузы и набрало 30 очков, занимая 7-е место в турнирной таблице. «Ростов» (22) — десятый.