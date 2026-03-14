Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор высказался о поражении в матче с «Ньюкаслом» (0:1).

«Пропущенный гол — результат тактической ошибки. Мы прессингуем по-новому, наш подход отличается от привычного, поэтому такое может случаться. "Ньюкасл" ничего не создавал, но мы позволили им забить. Есть ощущение, что каждая наша ошибка заканчивается голом соперников», — цитирует Росеньора журналист Фабрицио Романо.

«Ньюкасл» набрал 42 балла и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Челси» осталось 48 очков и пятая строчка.