«Марсель» обыграл «Осер» (1:0) в матче 26-го тура французской Лиги 1.
Единственный гол у хозяев записал на свой счет Амин Гуири на 79-й минуте.
Марсель: Херонимо Рульи, Бенжамен Павар, Си Джей Иган-Райли (Амин Гуири 62'), Факундо Медина, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Жоффрей Кондогбиа (Эмерсон 63'), Мэйсон Гринвуд (Итан Нванери 90'), Квинтен Тимбер, Тимоти Уэа, Игор Пайшао (Хамед Траоре Жуниор 90'), Пьер-Эмерик Обамеянг
Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Ламин Си (Ромен Февр 67'), Клеман Акпа, Брайан Око (Ryan Rodin 88'), Синали Дьоманде, Кевин Дануа, Элиша Овусу, Дэнни Намасо, Секу Мара (Марвен Сеная 67'), Хосуэ Казимир (Науиру Ахамада 75')
Жёлтые карточки: Факундо Медина 22', Си Джей Иган-Райли 37', Игор Пайшао 78', Квинтен Тимбер 90+1' — Брайан Око 45', Синали Дьоманде 90+5'
После этого матча «Марсель» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 49-ю очками в активе. «Осер» — на 16-й позиции с 19-ю баллами.