Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 26-го тура Бундеслиги со счетом 2:0.

Карим Адейеми

Карим Адейеми вывел хозяев вперед на 13-й минуте встречи. Лука Реджиани удвоил преимущество «шмелей» на 59-й минуте.

Результат матча

Боруссия ДДортмундБоруссия Д2:0АугсбургАугсбургАугсбург
1:0 Карим Адейеми 13' 2:0 Luca Reggiani 59'
Боруссия Д:  Грегор Кобель,  Вальдемар Антон,  Нико Шлоттербек,  Юлиан Рюэрсон,  Даниэль Свенссон (Фабиу Силва 74'),  Феликс Нмеча,  Карим Адейеми,  Джоб Беллингем,  Марсель Забитцер,  Максимилиан Байер,  Luca Reggiani
Аугсбург:  Финн Дамен,  Димитрис Яннулис (Михаэль Грегорич 68'),  Робин Фелльхауэр,  Цедрик Цезигер,  Кевен Шлоттербек,  Артур Шавес,  Фабиан Ридер,  Хан-Ноа Массенго (Anton Kade 60'),  Кристиян Якич (Мариус Вольф 80'),  Родригу Рибейру,  Алексис Клод-Морис (Эльвис Реджбечай 60')

«Боруссия» набрала 58 очков и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Аугсбург» (31) — девятый.