Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» в матче 26-го тура Бундеслиги со счетом 2:0.
Карим Адейеми вывел хозяев вперед на 13-й минуте встречи. Лука Реджиани удвоил преимущество «шмелей» на 59-й минуте.
Результат матча
Боруссия ДДортмунд2:0АугсбургАугсбург
1:0 Карим Адейеми 13' 2:0 Luca Reggiani 59'
Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон (Фабиу Силва 74'), Феликс Нмеча, Карим Адейеми, Джоб Беллингем, Марсель Забитцер, Максимилиан Байер, Luca Reggiani
Аугсбург: Финн Дамен, Димитрис Яннулис (Михаэль Грегорич 68'), Робин Фелльхауэр, Цедрик Цезигер, Кевен Шлоттербек, Артур Шавес, Фабиан Ридер, Хан-Ноа Массенго (Anton Kade 60'), Кристиян Якич (Мариус Вольф 80'), Родригу Рибейру, Алексис Клод-Морис (Эльвис Реджбечай 60')
«Боруссия» набрала 58 очков и закрепилась на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Аугсбург» (31) — девятый.