Известный российский игрок и тренер Сергей Юран призывает не делать поспешных выводов об игре московского «Динамо» в весенней части чемпионата

Ролан Гусев globallookpress.com

«Какие‑то выводы делать преждевременно — только два тура прошло и один матч Кубка. Да, стартовали хорошо. Нужно смотреть, как будет дальше. Да, видна организация. В коллективе наладилась обстановка, это тоже немаловажный фактор.

Физически команда готова, играет дисциплинированно в обороне, чего им всегда не хватало. Но главное, чтобы это не было два‑три матча. Если будет такая игра до конца сезона, то уже можно будет о чём‑то говорить», — сказал Юран «СЭ».

По весне бело‑голубые разгромили «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) в чемпионате России и обыграли «Спартак» (5:2) в Кубке России. В таблице РПЛ «Динамо» сейчас занимает 7‑е место.