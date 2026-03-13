Известный российский игрок и тренер Сергей Юран призывает не делать поспешных выводов об игре московского «Динамо» в весенней части чемпионата

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Какие‑то выводы делать преждевременно — только два тура прошло и один матч Кубка.  Да, стартовали хорошо.  Нужно смотреть, как будет дальше.  Да, видна организация.  В коллективе наладилась обстановка, это тоже немаловажный фактор.

Физически команда готова, играет дисциплинированно в обороне, чего им всегда не хватало.  Но главное, чтобы это не было два‑три матча.  Если будет такая игра до конца сезона, то уже можно будет о чём‑то говорить», — сказал Юран «СЭ».

По весне бело‑голубые разгромили «Крылья Советов» (4:0), ЦСКА (4:1) в чемпионате России и обыграли «Спартак» (5:2) в Кубке России.  В таблице РПЛ «Динамо» сейчас занимает 7‑е место.