В первом матче 1/8 финала Лиги конференций греческий АЕК на выезде разгромил словенский «Целе» со счетом 4:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Барнабаш Варга, Абубакари Койта, Мият Гачинович и Гарольд Мукуди.

Результат матча

Целе Лига конференций. 1/8 финала 0:4 АЕК Афины Афины

0:1 Барнабаш Варга 3' 0:2 Абубакари Койта 33' 0:3 Мият Гачинович 36' 0:4 Ароль Мукуди 49'

Целе: Жан-Лук Лебан, Хуанхо Ньето, Лукаш Бейгер, Артемиюс Тутишкинас ( Papa Mustapha Daniel 46' ), Жан Карничник, Свит Сешлар ( Ivica Vidovic 85' ), Darko Hrka ( Давид Кастро Пасос 46' ), Марио Квесич ( Andrej Kotnik 75' ), Никита Иосифов, Армандас Кучис, Руди Пожег ( Милот Авдили 58' )

АЕК Афины: Томас Стракоша, Филипе Релвас, Ароль Мукуди, Лазарос Рота, Абубакари Койта ( Дерек Кутеса 73' ), Рэзван Марин, Орбелин Пинеда ( Роберто Перейра 73' ), Мият Гачинович ( Зини 78' ), Лука Йович ( Петрос Манталос 78' ), Барнабаш Варга ( Dimitrios Kaloskamis 86' ), Stavros Pilios

Жёлтые карточки: Darko Hrka 30', Давид Кастро Пасос 81' — Орбелин Пинеда 45', Абубакари Койта 57'