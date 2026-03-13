В первом матче 1/8 финала Лиги конференций греческий АЕК на выезде разгромил словенский «Целе» со счетом 4:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Барнабаш Варга, Абубакари Койта, Мият Гачинович и Гарольд Мукуди.
Результат матча
ЦелеЛига конференций. 1/8 финала0:4АЕК АфиныАфины
0:1 Барнабаш Варга 3' 0:2 Абубакари Койта 33' 0:3 Мият Гачинович 36' 0:4 Ароль Мукуди 49'
Целе: Жан-Лук Лебан, Хуанхо Ньето, Лукаш Бейгер, Артемиюс Тутишкинас (Papa Mustapha Daniel 46'), Жан Карничник, Свит Сешлар (Ivica Vidovic 85'), Darko Hrka (Давид Кастро Пасос 46'), Марио Квесич (Andrej Kotnik 75'), Никита Иосифов, Армандас Кучис, Руди Пожег (Милот Авдили 58')
АЕК Афины: Томас Стракоша, Филипе Релвас, Ароль Мукуди, Лазарос Рота, Абубакари Койта (Дерек Кутеса 73'), Рэзван Марин, Орбелин Пинеда (Роберто Перейра 73'), Мият Гачинович (Зини 78'), Лука Йович (Петрос Манталос 78'), Барнабаш Варга (Dimitrios Kaloskamis 86'), Stavros Pilios
Жёлтые карточки: Darko Hrka 30', Давид Кастро Пасос 81' — Орбелин Пинеда 45', Абубакари Койта 57'
Ответный поединок команд в Греции состоится на следующей неделе, 19 марта.