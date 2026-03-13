Есть матчи, после которых проигравшая команда уходит с поля с ощущением не столько катастрофы, сколько упущенного шанса — для «Лилля» игра против «Астон Виллы» получилась именно такой. Французы не провалились по игре и не позволили сопернику создать россыпь моментов, но всё равно остались с поражением 0:1 и с крайне неприятной необходимостью ехать на ответную игру в Бирмингем уже в роли догоняющих. И в этом, пожалуй, главная жестокость этого первого матча: «Вилла» не показала чего-то выдающегося, но сыграла прагматично и наказала за единственную ошибку.

Результат матча Лилль Лилль 0:1 Астон Вилла Бирмингем 0:1 Олли Уоткинс 61' Лилль: Берке Озер, Тьяго Сантос ( Тома Мёнье 66' ), Шансель Мбемба, Айсса Манди, Ромен Перро, Бенжамен Андре ( Айюб Буадди 46' ), Набиль Бенталеб, Хакон-Арнар Харальдссон ( Сориба Диауне 83' ), Гаэтан Перрен ( Матиас Фернандес 52' ), Оливье Жиру, Ngal'ayel Mukau ( Фелиш Коррея 66' ) Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Ламаре Богард, Эмилиано Буэндия ( Ян Матсен 83' ), Дуглас Луис ( Тэмми Абрахам 77' ), Амаду Онана, Олли Уоткинс ( Джон МакГинн 77' ), Морган Роджерс ( Харви Эллиотт 90' ), Джейдон Санчо ( Леон Бэйли 83' ) Жёлтые карточки: Дамиан Эмилиано Мартинес 88' (Астон Вилла), Лука Динь 90+2' (Астон Вилла)

Статистика матча 3 Удары в створ 1 2 Удары мимо 5 49 Владение мячом 52 3 Угловые удары 2 6 Офсайды 1 10 Фолы 12

С самого начала игра не обещала стать спектаклем. Команды долго присматривались друг к другу и старались, прежде всего, не ошибиться. Атмосфера вокруг фигуры Мартинеса, конечно, добавляла эмоций — в Лилле аргентинского вратаря ждали с понятным настроением, и каждый его контакт с мячом сопровождался тотальным свистом. «Лилль» старался не отдавать инициативу полностью, но и не мог навязать тот ритм, в котором выглядит наиболее опасно. «Астон Вилла» в ответ не пыталась контролировать мяч ради самого владения, предпочитая структуру, компактность и готовность дождаться правильного эпизода. В этом и заключается сильная сторона Эмери — его команда умеет долго держать игру как бы на паузе, не открывая лишних зон.

Первый тайм потому и вышел таким скупым на моменты, что никто не хотел дарить другому пространство. «Лилль» подбирался к чужой штрафной, но почти никогда не доводил атаки до действительно опасного завершения. У хозяев был момент с Оливье Жиру перед перерывом, когда форвард замыкал подачу Тьягу Сантуша, однако этот эпизод скорее вспыхнул и погас, чем стал началом штурма. Чуть позже Ромен Перро попробовал пробить издали, и Мартинес не без нервов отбил мяч перед собой, вынудив защитников срочно подчищать. Но и здесь всё ограничилось лишь намёком на напряжение.

Оливье Жиру после голевого момента afp.com

Момент Уоткинса, который решил матч

У «Виллы» до перерыва в атаке тоже почти ничего не клеилось. До Олли Уоткинса мяч доходил редко и не в тех позициях, где нападающий может творить. По ходу матча всё больше складывалось ощущение, что это снова будет одна из тех игр, где Уоткинс много работает, открывается, двигается, но уходит без гола. Впрочем, именно это ощущение и было затем разрушено одним эпизодом.

Во втором тайме рисунок матча не изменился радикально. «Лилль» не нашёл неожиданного ускорения, которое приоткрыло бы игру, а «Астон Вилла» продолжала хладнокровно ждать свой момент, прекрасно понимая цену выездного гола в еврокубковой дуэли. И когда этот шанс появился, гости сработали образцово.

Гол родился из эпизода, который, на первый взгляд, не выглядел фатальным для обороны «Лилля». Эзри Конса отправил длинную передачу вперёд, Эми Буэндиа выиграл верховой мяч, а дальше всё решил Уоткинс. Нападающий не просто успел на скидку, а первым касанием головой закинул мяч за спину Берке Озеру, который слегка вышел вперёд. Поразительное спокойствие и техническое исполнение от нападающего, блеск!

Олли Уоткинс afp.com

Для Уоткинса этот мяч был важен не только в контексте результата. Англичанин прервал неприятную серию без голов, снова почувствовал вкус мяча в еврокубках и доказал, что даже с минимумом пространства он способен решить всё одним движением. В этом и есть особый класс центрального нападающего.

После гола «Вилла» стала увереннее

Именно после гола «Астон Вилла» будто почувствовала свой статус. До этого её можно было упрекнуть в излишней осторожности и почти полном отсутствии давления на чужую штрафную, но после 0:1 команда Эмери ощутила, что матч идёт по её сценарию. Более того, гости были даже ближе ко второму мячу, чем «Лилль» — к ответному. Амаду Онана, для которого это был особенный матч против бывшего клуба, приложился издали и попал в перекладину. Затем Уоткинс мог оформлять дубль, когда выскочил почти один на один, но не реализовал шанс. Буэндиа тоже имел возможность сделать счёт ещё неприятнее для хозяев, но пробил мимо.

«Лилль» — «Астон Вилла» afp.com

Отдельного внимания заслуживает то, насколько уверенно и, в целом, спокойно сыграла оборона гостей. Да, матч не был таким, где защитникам пришлось бесконечно выживать в своей штрафной, но именно это и есть комплимент их работе. Пау Торрес, Конса, Богард, Динь — вся линия обороны «Виллы» действовала организованно и почти не позволяла игре расползаться. А сзади был Мартинес, которого во Франции ждали как врага номер один, но который в итоге не устроил провокационного шоу, а просто взял свои удары и сохранил победный счёт.

Для Унаи Эмери этот матч был особенно приятен ещё и в более широком контексте, потому что «Вилла» прервала серию из четырёх встреч без побед. Возвращение Джона Макгинна после травмы тоже добавило оптимизма — капитан пока что только вернулся в игру, но на этом отрезке сезона такие фигуры особенно важны как на поле, так и в раздевалке. У «Лилля» же всё куда сложнее. Поражение само по себе ещё не закрывает дуэль, но команда проиграла дома, а это в двухматчевых противостояниях всегда резко повышает цену ответной встречи. Атака так и не произвела впечатление, что способна регулярно тревожить соперника даже в неидеальный для него вечер, так ещё и по ходу матча «Лилль» потерял Бенжамена Андре и Гаэтана Перрена.

«Лилль» — «Астон Вилла» afp.com

И всё же это не тот случай, когда можно просто сказать, что французы были просто хуже. Нет, «Лилль» долго держал ничью, не позволял «Вилле» разгуляться и сам не выглядел беспомощным. Но на таком уровне одной организованности мало. Нужно либо создавать больше, либо не позволять сопернику использовать его единственный шанс. Команда Брюно Женезьо не сделала ни первого, ни второго.

И в этом, собственно, главное резюме вечера. «Астон Вилла» приехала во Францию без фейерверка и обилия моментов, но увезла именно тот результат, вокруг которого команды Эмери обычно и строят подобные выезды. Теперь французам нужно ехать на «Вилла Парк» и делать то, что в первом матче у них почти не получилось. Теоретически счёт 0:1 ещё оставляет пространство для разворота сюжета, но по игре именно «Астон Вилла» выглядит командой, которая уже знает, как пройдёт дальше.