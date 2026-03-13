Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола получил приз лучшего тренера февраля в английской Премьер‑лиге, сообщает сайт лиги.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

В прошлом месяце «горожане» провели 5 матчей, где одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

«Манчестер Сити» победили «Ливерпуль» (2:1), «Фулхэм» (3:0), «Ньюкасл Юнайтед» (2:1) и «Лидс Юнайтед» (1:0), а также поделили очки с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

Конкурентами испанца в борьбе за награду были Кит Эндрюс («Брентфорд»), Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед») и Арне Слот («Ливерпуль»).