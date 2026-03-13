«Сельта» и «Лион» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

На 25-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Хави Руэды.

«Лион» сумел сравнять счет на 87-й минуте, отличился Эндрик.

Результат матча

Сельта Виго 1:1 Лион Лион

1:0 Хави Руэда 25' 1:1 Эндрик 87'

Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда ( Серхио Каррейра 46' ), Оскар Мингуэза ( Михайло Ристич 63' ), Матиас Весино, Илаш Мориба ( Уго Сотело 90' ), Уиллот Сведберг ( Пабло Дуран 67' ), Яго Аспас ( Ферран Жуджла 46' ), Борха Иглесиас

Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Николас Тальяфико ( Remi Himbert 67' ), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Ноа Нарти ( Орел Мангала 85' ), Тайлер Мортон ( Таннер Тессманн 85' ), Корентин Толиссо, Роман Яремчук, Эндрик, Steeve Kango ( Adil Hamdani 85' )

Жёлтые карточки: Борха Иглесиас 20', Оскар Мингуэза 48', Маркос Алонсо 90+3', Матиас Весино 90+3' — Николас Тальяфико 53', Steeve Kango 77'

Красная карточка: Борха Иглесиас 55' (Сельта)