«Сельта» и «Лион» сыграли вничью (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
На 25-й минуте хозяева открыли счет благодаря голу Хави Руэды.
«Лион» сумел сравнять счет на 87-й минуте, отличился Эндрик.
Результат матча
СельтаВиго1:1ЛионЛион
1:0 Хави Руэда 25' 1:1 Эндрик 87'
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Серхио Каррейра 46'), Оскар Мингуэза (Михайло Ристич 63'), Матиас Весино, Илаш Мориба (Уго Сотело 90'), Уиллот Сведберг (Пабло Дуран 67'), Яго Аспас (Ферран Жуджла 46'), Борха Иглесиас
Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус, Николас Тальяфико (Remi Himbert 67'), Мусса Ньякат, Клинтон Мата, Ноа Нарти (Орел Мангала 85'), Тайлер Мортон (Таннер Тессманн 85'), Корентин Толиссо, Роман Яремчук, Эндрик, Steeve Kango (Adil Hamdani 85')
Жёлтые карточки: Борха Иглесиас 20', Оскар Мингуэза 48', Маркос Алонсо 90+3', Матиас Весино 90+3' — Николас Тальяфико 53', Steeve Kango 77'
Красная карточка: Борха Иглесиас 55' (Сельта)
Ответная игра между этими командами состоится 19-го марта в Лионе (Франция).