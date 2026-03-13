Экс-футболист «Спартака» Владимир Быстров оценил возможное возвращение Артема Дзюбы в московский клуб.

Артем Дзюба
Артем Дзюба globallookpress.com

«Не знаю, пойдет ли на пользу возвращение Дзюбы.  Как и с Заболотным...  Футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в "Спартаке", если команда борется за чемпионство.  Если живут только мечтами, то пожалуйста — можно еще пару футболистов воскресить.  Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут», — сказал Быстров «СЭ».

Спартаковцы после 20 встреч идут на шестом месте в таблице РПЛ, набрав 35 очков.