«Порту» обыграл «Штутгарт» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
У португальской команды голы записали на свой счет Теремас Моффи на 21-й минуте и Родригу Мора на 27-й минуте.
Единственный гол в составе «Штутгарта» забил Дениз Ундав на 40-й минуте.
Результат матча
ШтутгартШтутгарт1:2ПортуПорту
0:1 Теремас Моффи 21' 0:2 Родригу Мора 27' 1:2 Дениз Ундав 40' 2:2 Ангело Штиллер 71'
Штутгарт: Александр Нюбель, Юлиан Хабот, Рамон Хендрикс, Николас Нартей (Лука Жакес 70'), Финн Ельч (Крис Фюрих 70'), Атакан Каразор (Максимилиан Миттельштадт 84'), Ангело Штиллер, Билаль эль-Ханнус, Джейми Левелинг, Дениз Ундав, Эрмедин Демирович (Тьягу Томаш 63')
Порту: Диогу Кошта, Заиду Сануси, Ян Беднарек, Тьяго Силва, Алберту Кошта, Борха Сайнс (Виктор Фрохольдт 59'), Родригу Мора, Пабло Росарио, Секо Фофана (Алан Варела 80'), Теремас Моффи (Дениз Гюль 59'), Виллиам Гомес (Габри Вейга 70')
Жёлтые карточки: Финн Ельч 48', Билаль эль-Ханнус 90+3' — Виллиам Гомес 45+2', Тьяго Силва 65', Алан Варела 86', Заиду Сануси 90+4'
Ответная игра между этими командами состоится 19-го марта в Порту (Португалия).