«Страсбург» обыграл «Риеку» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 2:1.
Первый гол в матче забил Роберто Паничелли на второй минуте встречи. Марсьяль Годо удвоил преимущество эльзасцев на 72-й минуте.
Анте Майсторович сократил отставание на 76-й минуте, но на большее хозяев не хватило.
Результат матча
РиекаРиека1:2СтрасбургСтрасбург
0:1 Хоакин Паникелли 2' 0:2 Марсьяль Годо 72' 1:2 Анте Майсторович 76'
Риека: Мартин Зломислич, Анте Ореч, Анте Майсторович, Степан Раделич, Младен Деветак (Юстас Ласицкас 74'), Мервей Ндоки (Деян Петрович 66'), Тьягу Данташ, Амер Гояк (Дуйе Чоп 66'), Тони Фрук, Дэниел Аду-Аджей (Анте Матей Юрич 73'), Alfonso Barco
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре (Эндрю Омобамиделе 46'), Гела Дуэ, Себастиан Нанаси (Марсьяль Годо 66'), Самир эль Мурабет, Хоакин Паникелли (Датро Давид Фофана 77'), Хулио Энсисо (Абдул Уаттара 65'), Самуэль Амо-Амейо (Жессим Яссин 86'), Lucas Hogsberg, Mike Penders
Жёлтые карточки: Тони Фрук 45', Анте Майсторович 53' — Исмаэль Дукуре 29', Эндрю Омобамиделе 47', Гела Дуэ 84'
Ответная встреча пройдет 19 марта в Страсбурге.