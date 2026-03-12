Центральный полузащитник «Фрайбурга» Йохан Манзамби продолжает будоражить внимание европейских топ‑клубов.

Йохан Манзамби globallookpress.com

По данным авторитетного издания TEAMtalk, сейчас активный интерес к 20‑летнему швейцарцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Арсенал», которые неоднократно отправляли скаутов на игры «Фрайбурга».

Ранее сообщалось о предметном интересе со стороны «ПСЖ» и «Баварии».

Портал Transfermarkt оценивает сейчас Манзамби в 30 млн евро, а его контракт с «Фрайбургом» действует до 2030 года. Немецкий клуб уже объявил, что будет рассматривать предложения по хавбеку от 50 млн евро.

В этом сезоне швейцарец провёл 31 матч, забил 4 мяча и сделал 5 ассистов.