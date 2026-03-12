Главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Луис Энрике подвёл итоги разгромной победы своего клуба в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов над «Челси» (5:2).

Луис Энрике globallookpress.com

«Сложный матч, но, полагаю, все остались довольны. Отличный результат, но игра получилась очень напряжённой. Обе команды хотели играть в футбол. Было непросто, но я думаю, что "ПСЖ" заслужил эту победу. Пока это самый важный момент в Лиге чемпионов для нас. Теперь впереди выездной матч с "Челси", и мы понимаем, насколько это будет тяжело. Сегодня мы сыграли на высоком уровне, но нам было трудно, потому что соперник относится к топ‑клубам.

Постараемся проанализировать первый матч и сыграть в ответном так же, как и сегодня. Будем стараться победить. Это самый лучший подход, потому что, если будем думать о сохранении преимущества, это может стать большой ошибкой», — цитирует официальный сайт УЕФА Энрике.

До 74‑й минуты счёт в матче был 2:2, но в концовке «ПСЖ» забил три безответных мяча. Главным героем стал Хвича Кварацхелия, вышедший на замену. На счету грузинского вингера — дубль и голевая передача. Ответная игра пройдёт на поле «Челси» 17 марта в 23:00 (МСК).