Атакующий полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от разгромной победы своей команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов над «Челси» со счётом 5:2.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

«Отличный матч, мы старались играть до самого конца и отлично справились с задачей. Победа над "Челси" с разницей в три мяча очень важна с точки зрения ответной встречи. Мы сосредоточены на следующей игре, ничего ещё не решено, и нам нужно продолжать в том же духе. Сегодня мы довольны, но с завтрашнего дня надо переключаться на следующий матч.

Отличная командная работа. При 3:2 и 4:2 мы хотели забить ещё. Здорово отработали по всему полю: и в атаке, и в обороне. Со своей стороны очень рад, что смог помочь команде. Теперь нам нужно продолжать в том же духе», — цитирует пресс‑служба УЕФА Кварацхелию.

В этой игре 25‑летний грузин забил два мяча и отдал голевую передачу, выйдя на замену во втором тайме. Ответная игра между «Челси» и «ПСЖ» состоится 17 марта в Лондоне.