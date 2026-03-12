Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил игру «Зенита» в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:2).

Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Ожидаю хорошую погоду на поле в матче "Зенит" — "Спартак". Питер выиграет, всё будет нормально. Удивило их поражение в Оренбурге. Не забили два пенальти — давно такое не видел.

Однако играли в минусовую погоду. Бразильцы думали, когда закончится матч, чтобы домой поехать в тепло. Но на "Спартак" будет другой настрой. Игра будет интересной. "Спартак" забивает, однако и пропускает много. Очки терять никому нельзя», — сказал Канчельскис Чемпионат.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 21-го тура РПЛ состоится 14-го марта в 16:00 мск.

«Сине-бело-голубые» занимают 2-е место в таблице чемпионата России с 42 очками в активе, отставая от «Краснодара» на 1 балл.