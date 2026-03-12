Официальный сайт УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов после первых матчей 1/8 финала турнира.
Это хавбек «Реала» Федерико Вальверде, оформивший хет‑трик в ворота «Манчестер Сити» (3:0), вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия, сделавший дубль и отдавший голевую передачу в матче с «Челси» (5:2), полузащитник «Баварии» Майкл Олисе (два гола + ассист) во встрече с «Аталантой» (6:1) и нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес (дубль + голевая передача) в игре с «Тоттенхэмом» (5:2).
Игрок недели станет известен по итогам голосования на сайте УЕФА.