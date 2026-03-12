«Болонья» и «Рома» сойдутся в матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок состоится 12 марта в 20:45 по мск.

«Болонья» вышла в 1/8 финала турнира, победив норвежский «Бранн». «Борзые» выиграли в обоих матчах со счетом 1:0. После этого хозяева выиграли в Серии А у «Пизы». За этим последовало поражение от «Вероны» со счетом 1:2.

Последним результатом «Ромы» в турнире стала ничья с «Панатинаикосом» со счетом 1:1. По итогу этого «римляне» финишировали на 8-й позиции в Этапе лиги и вышли напрямую в 1/8 финала плей-офф. Накануне поединка «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (3:3) и проиграла «Дженоа» (1:2) в Серии А.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.

Букмекеры предлагают 3.07 на победу «Болоньи», 3.00 на ничью и 2.63 на победу «Ромы».

Прогноз ИИ: «Рома» выиграет со счетом 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run

Смотреть трансляцию

