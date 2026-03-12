Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа считает, что его игроки идеально выполнили план на игру с «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад за болельщиков, за игроков и доволен, насколько они всем этим насладились. Мадрид такой вечер заслужил. И 3:0 — это же ведь наилучший из всех результатов, которых вы только могли ожидать, верно?

Четко понимали то, как играет "Сити" и как Пеп предпочитает, чтобы действовала его команда. Так что мы старались перекрывать пути ее передач, сужать пространство по горизонтали между своими линиями и отдельно между нашими игроками. От нас хотят, чтобы мы сбивались на индивидуальный прессинг и чтобы за нами оставались зоны, но мы этому воспротивились. "Реал" проявил терпение и эту идею развернул в свою пользу, дождавшись, пока начнут оказывать давление на нас и оставят для нас пространство позади себя. Мы знали, что если это у нас получится, то сможем нанести урон. Относительно следующей недели я сказал ребятам, что еще многое впереди в этом противостоянии. Еще не конец», — цитирует официальный сайт УЕФА Арбелоа.

Ответная встреча состоится в Манчестере 17 марта в 23:00 (мск).