Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти в мадридском «Реале», прокомментировал игру Винисиуса.

Винисиус
Винисиус globallookpress.com

«Что нужно Винисиусу?  Ничего.  Вини — лучший.  Он забивает голы, обводит, отдаёт голевые передачи.  К нему не может быть вопросов.  Многие говорят о его поведении, но это не должно отвлекать от его успехов на поле.

Винисиус способен в одиночку изменить ход игры, поэтому соперники, готовясь к матчам с "Реалом", корректируют планы специально под него.  Нельзя забывать, насколько он прекрасный футболист», — цитирует специалиста DAZN.

11 марта «Реал» встретится в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».