Давиде Анчелотти, сын Карло Анчелотти в мадридском «Реале», прокомментировал игру Винисиуса.

«Что нужно Винисиусу? Ничего. Вини — лучший. Он забивает голы, обводит, отдаёт голевые передачи. К нему не может быть вопросов. Многие говорят о его поведении, но это не должно отвлекать от его успехов на поле.

Винисиус способен в одиночку изменить ход игры, поэтому соперники, готовясь к матчам с "Реалом", корректируют планы специально под него. Нельзя забывать, насколько он прекрасный футболист», — цитирует специалиста DAZN.

11 марта «Реал» встретится в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити».