Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита» в рамках 21-го тура РПЛ.

Вендел («Зенит»)
Вендел («Зенит») globallookpress.com

«Самое интересное, что у "Спартака" следующий матч с "Зенитом".  Думаю, на "Зенит" этот матч будет иметь большее давление, чем на "Спартак". "Красно-белые" спокойно идут на пятом-шестом месте — ничто на них не довлеет.  У "Зенита" идет борьба за чемпионство и было поражение от "Оренбурга".  Игра может сложиться как угодно.  Жду этот матч с большим интересом», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Встреча пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».