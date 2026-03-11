Встреча пройдет 14 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

«Самое интересное, что у "Спартака" следующий матч с "Зенитом". Думаю, на "Зенит" этот матч будет иметь большее давление, чем на "Спартак". "Красно-белые" спокойно идут на пятом-шестом месте — ничто на них не довлеет. У "Зенита" идет борьба за чемпионство и было поражение от "Оренбурга". Игра может сложиться как угодно. Жду этот матч с большим интересом», — цитирует Шишкина «Чемпионат» .

Экс-защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Зенита» в рамках 21-го тура РПЛ.

