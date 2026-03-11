Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал замену голкипера «Тоттенхэма» Антонина Кински в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:5).

Антонин Кински globallookpress.com

«Тудор подставил его, и это будет иметь последствия для всей дальнейшей карьеры. Он абсолютно убил его карьеру. Когда в будущем его имя будут упоминать, весь футбольный мир будет вспоминать этот момент. Ему нужна была поддержка, по крайней мере до перерыва», — приводит слова Шмейхеля ESPN.

Для 22-летнего чеха этот матч стал первым в Лиге чемпионов. Кински провел на поле 17 минут, пропустив три гола, два из которых пришлись после его ошибок.