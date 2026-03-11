Сборная России назвала расширенный состав на мартовские контрольные матчи. Команда сыграет против Никарагуа и Мали.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ», Франция), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все — «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).
Полузащитники: Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все — «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).
27 марта сборная России встретится с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа сыграет с Мали в Санкт‑Петербурге.