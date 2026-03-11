В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1.
Открыли счет в игре хозяева усилиями Харви Барнса с передачи Джейкоба Мерфи на 86-й минуте. Каталонцы спаслись только на 90+6-й минуте благодаря голу Ламина Ямаля с пенальти.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне1:0БарселонаБарселона
1:0 Харви Льюис Барнс 86'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Киран Триппьер (Тино Ливраменто 67'), Малик Тшау, Дэниел Бёрн, Льюис Холл, Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс (Джозеф Уиллок 90'), Жоэлинтон, Энтони Эланга (Энтони Гордон 67'), Уильям Осула (Джейкоб Мёрфи 67')
Барселона: Жоан Гарсия, Жоау Канселу, Жерар Мартин, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Фермин Лопес (Ферран Торрес 88'), Марк Берналь (Марк Касадо 73'), Роберт Левандовски (Даниэль Ольмо 70'), Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри (Маркус Рашфорд 70')
Жёлтые карточки: Сандро Тонали 34' — Жоау Канселу 68'
Таким образом, все решится в ответном матче, который состоится 18 марта.