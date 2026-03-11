Экс-футболист «Спаратка» Евгений Ловчев оценил шансы «красно-белых» выйти в финал Пути РПЛ Кубка России.

«Спартак» — «Динамо»
«Спартак» — «Динамо» globallookpress.com

«У "Спартака" есть шансы пройти "Динамо". "Динамо" не будет таким агрессивным, как в первом матче.  Во‑вторых, когда "Барселона" играла с мадридским "Атлетико" в полуфинале Кубка Испании ответную игру, проиграв первую со счетом 0:4, мы сидели и думали, что команда Флика может перевернуть исход.  Вот и "Спартак" может.  Ничего страшного в "Динамо" нет.  Да, они сейчас в порядке, им везет во многом.  Так, как "Спартак" играл в обороне в первой игре, это чистый фарт для соперника.  Три гола, без сомнения, "Спартак" может забить.  Главный вопрос — как сыграют защитники», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Первая встреча между командами завершилась победой «Динамо» со счетом 5:2.  Ответная встреча пройдет 18 марта.