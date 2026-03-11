Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ.



Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Все бывает. ЦСКА — однозначно хорошая команда. Трагедия? Удаление Гонду в матче с "Динамо", конечно, повлияло на игру. Лусиано у армейцев — ключевой игрок в атаке. Такой наконечник нужен команде. Но ЦСКА провел хороший матч с "Краснодаром" в Кубке.

Понятно, что были большие ожидания. ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, еще не все потеряно. Семь очков — отрыв. Если брать во внимание, что "Краснодар" и "Зенит" потеряли очки, плюс "Локомотив" еще вклинился в эту борьбу», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.