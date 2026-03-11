Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке РПЛ.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА
globallookpress.com

«Все бывает.  ЦСКА — однозначно хорошая команда.  Трагедия?  Удаление Гонду в матче с "Динамо", конечно, повлияло на игру.  Лусиано у армейцев — ключевой игрок в атаке.  Такой наконечник нужен команде.  Но ЦСКА провел хороший матч с "Краснодаром" в Кубке.

Понятно, что были большие ожидания.  ЦСКА продолжит бороться за чемпионство, еще не все потеряно.  Семь очков — отрыв.  Если брать во внимание, что "Краснодар" и "Зенит" потеряли очки, плюс "Локомотив" еще вклинился в эту борьбу», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

ЦСКА с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.