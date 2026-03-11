Бывший футболист «Реала» Эден Азар предположил, что нападающий «сливочных» Винисиус может рано завершить карьеру из-за частых расистских оскорблений в свой адрес.

Винисиус — нападающий «Реала» globallookpress.com

«Он просто человек, который любит футбол и хочет получать от него удовольствие. Сейчас больше говорят, что он делает или переживает, чем о том, что Винисиус привносит на поле. Жуниор знает, что никаких санкций (после расистских оскорблений в его адрес) не происходит.

Это должно быть обременяюще, не удивлюсь, если в 30 лет он скажет, что бросает футбол, потому что ничего не меняется. Роналдиньо тоже танцевал, не помню, чтобы видел все эти истории», — приводит слова Азара AS.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 26 матчей в рамках Примеры, забил 9 голов и сделал 5 голевых передач.