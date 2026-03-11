Таджикистанский и российский специалист Игорь Черевченко оценил работу Хуана Карседо в «Спартаке».

Игорь Черевченко globallookpress.com

«Пока рано судить о футболе Карседо. "Спартак" забивает в каждой игре, но и пропускает. Игра в обороне — большая проблема для "Спартака". У игроков есть понимание, что от них хочет видеть тренер. Два месяца — достаточный срок для тренера, чтобы провести подготовку. Хватает времени и донести философию», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.