Таджикистанский и российский специалист Игорь Черевченко оценил работу Хуана Карседо в «Спартаке».

Игорь Черевченко
Игорь Черевченко globallookpress.com

«Пока рано судить о футболе Карседо. "Спартак" забивает в каждой игре, но и пропускает.  Игра в обороне — большая проблема для "Спартака".  У игроков есть понимание, что от них хочет видеть тренер.  Два месяца — достаточный срок для тренера, чтобы провести подготовку.  Хватает времени и донести философию», — цитирует Черевченко «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ на данный момент.