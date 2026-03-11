Эксперт Александр Бубнов высказался о том, потерял ли московский ЦСКА шансы на золото в нынешнем сезоне РПЛ.
В чемпионате России-2025/26 лидирует «Краснодар», набравший 43 очка. Также в топ-4 находятся «Зенит» (42), «Локомотив» (41) и ЦСКА (36).
«ЦСКА потерял шансы на чемпионство, но на третье место нет ещё. "Сочи" — всё, похоронный марш от провожаемых в Первую лигу. Закончили свой жизненный путь в РПЛ», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Ранее ЦСКА в 20-м туре РПЛ дома уступил московскому «Динамо» со счетом 1:4.