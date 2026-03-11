В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 6:1.
Автором дубля в составе мюнхенской команды стал Майкл Олисе, а еще по голу в этой игре забили Йосип Станишич, Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. За хозяев точный удар престижа на счету Марио Пашалича.
Результат матча
АталантаБергамо0:6БаварияМюнхен
0:1 Йосип Штанишич 12' 0:2 Майкл Олисе 22' 0:3 Серж Гнабри 25' 0:4 Николас Джексон 52' 0:5 Майкл Олисе 64' 0:6 Джамал Мусиала 67'
Аталанта: Марко Карнесекки, Исак Хин, Зеад Колашинац (Онест Аанор 55'), Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова 67'), Мартен де Рон, Марио Пашалич, Никола Залевский (Юнус Муса 55'), Камал Дин Сулемана (Лазар Самарджич 73'), Никола Крстович, Джанлука Скамакка (Берат Джимсити 46')
Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич (Рафаэл Геррейру 86'), Луис Диас, Майкл Олисе, Александар Павлович (Леон Горецка 68'), Конрад Лаймер (Альфонсо Дэвис 46'), Николас Джексон, Серж Гнабри (Джамал Мусиала 46')
Жёлтые карточки: Юнус Муса 83' — Конрад Лаймер 39', Майкл Олисе 77', Йозуа Киммих 83'
Таким образом, «Бавария» уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 18 марта.