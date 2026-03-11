В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 6:1.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Автором дубля в составе мюнхенской команды стал Майкл Олисе, а еще по голу в этой игре забили Йосип Станишич, Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. За хозяев точный удар престижа на счету Марио Пашалича.

Результат матча Аталанта Бергамо 0:6 Бавария Мюнхен 0:1 Йосип Штанишич 12' 0:2 Майкл Олисе 22' 0:3 Серж Гнабри 25' 0:4 Николас Джексон 52' 0:5 Майкл Олисе 64' 0:6 Джамал Мусиала 67' Аталанта: Марко Карнесекки, Исак Хин, Зеад Колашинац ( Онест Аанор 55' ), Лоренцо Бернаскони, Давиде Дзаппакоста ( Рауль Белланова 67' ), Мартен де Рон, Марио Пашалич, Никола Залевский ( Юнус Муса 55' ), Камал Дин Сулемана ( Лазар Самарджич 73' ), Никола Крстович, Джанлука Скамакка ( Берат Джимсити 46' ) Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Йосип Штанишич ( Рафаэл Геррейру 86' ), Луис Диас, Майкл Олисе, Александар Павлович ( Леон Горецка 68' ), Конрад Лаймер ( Альфонсо Дэвис 46' ), Николас Джексон, Серж Гнабри ( Джамал Мусиала 46' ) Жёлтые карточки: Юнус Муса 83' — Конрад Лаймер 39', Майкл Олисе 77', Йозуа Киммих 83'

Статистика матча 1 Удары в створ 13 3 Удары мимо 7 30 Владение мячом 70 2 Угловые удары 7 1 Офсайды 1 11 Фолы 11

Таким образом, «Бавария» уже одной ногой в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 18 марта.