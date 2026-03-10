Главный тренер сборной Англии, Томас Тухель, отреагировал на решение защитника Кайла Уокера завершить карьеру в национальной команде.

Томас Тухель globallookpress.com

«Все болельщики Англии присоединятся ко мне в поздравлениях Кайла с невероятной международной карьерой. Хотя я работал с ним недолго, всегда знал, что он один из величайших игроков в истории сборной. 14 лет и пять крупных турниров — свидетельство его преданности делу. Он может с большой гордостью вспоминать время, проведенное в составе "Трех львов", — приводит пресс-служба Футбольной ассоциации Англии слова Тухеля.

За сборную Англии Уокер сыграл 96 матчей и забил один гол. В составе национальной команды он дважды становился вице-чемпионом Европы (в 2020 и 2024 годах) и доходил до полуфинала чемпионата мира 2018 года.