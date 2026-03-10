Экс-тренер сборной России Сергей Баланхин высказался об игре Александра Соболева в «Зените».

Александр Соболев globallookpress.com

«Соболеву не все равно, он серьезный парень. Тем не менее, какие-то выводы мы можем делать, не по двум играм, а по длительному выступлению в "Зените". Он пока, к сожалению, не вытягивает уровень этой команды, мне так кажется. Но делать какие-то выводы будет неправильно, потому что каждый имеет право на шанс свой и все равно может его реализовать», — цитирует Балахнина Евро-Футбол. Ру.

Нападающий перешел в «Зенит» из «Спаратка» осенью 2024 года за 10 миллионов евро. В составе «сине-бело-голубых» 29-летний форвард провел 57 встреч во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.