Бывший футболист Роман Шишкин отреагировал на игру «Оренбурга» в весенней части сезона. Ранее команда одержала две победы кряду над «Акроном» (2:0) и «Зенитом» (2:1).

«Считаю, что "Оренбург" очень хорошо вкатился во вторую часть сезона. Любому сопернику будет непросто играть с ними, потому что есть усиление и новый тренер со своими взглядами. Не то что "Оренбург" навязал игру, но это волевая победа против одного из лидеров чемпионата. Дорогого стоит. Я бы не сказал, что "Оренбург" выглядел сильно хуже "Зенита" по игре. Удивительно, что все лидеры потеряли очки.

Если говорить о борьбе за чемпионство, всё может поменяться в любой момент. Впереди много игр. Сами видите, как всё происходит», — сказал Шишкин «Чемпионату».