Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс успешно прооперирован после разрыва передней крестообразной связки и повреждения наружного мениска правого колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хирургическое вмешательство было проведено под наблюдением медицинского персонала «Реала». В ближайшее время Родриго начнет курс реабилитации.

Травма была получена во время матча 26-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (0:1). Несмотря на повреждение, Родриго продолжил игру. Он вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и оставался на поле до конца встречи.

В текущем сезоне Родриго принял участие в 27 матчах и записал на свой счет три гола и шесть результативных передач.