Уже в среду, 11 марта, «Реал» сыграет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Встреча в испанской столице начнется в 23:00 мск.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 33 матчах, забив 38 голов.

Нападающий пропускал игры с 21 февраля из-за повреждения связок левого колена и пропустил два последних матча «сливочных» в Ла Лиге.

Французский форвард Килиан Мбаппе вернулся в расположение мадридского «Реала» и приступил к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает AS.

