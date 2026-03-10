Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на заявление журналиста, который назвал стыдным факт оплаты услуг бывшего вице-президента технического комитета судей (CTA) Хосе Мария Негрейра со стороны каталонского клуба.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Вам не кажется стыдным, что на протяжении 72 лет Технический комитет судей (CTA) возглавляли бывшие члены, директора или игроки "Реала"? Платежи производились компании, которая существовала, когда мы приобрели клуб в 2003 году. Нам сказали, что она принадлежит сыну Негрейры, который занимался той же работой для мадридского "Атлетико" и других команд», — сказал Лапорта в эфире COPE.

В 2023 году «Барселона» оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в даче взяток. Клуб обвиняли в том, что с 2001 по 2018 год он переводил деньги Негрейре на сумму около €8,4 млн.