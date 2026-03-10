Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау считает, что противостояние с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов станет важнейшим событием для клуба в истории.

Эдди Хау globallookpress.com

«Это самая важная игра в нашей новейшей истории. По крайней мере, для меня так точно. Думаю, что нам нужен именно такой менталитет. Это поможет нам осознать масштаб этой игры. Роль аутсайдера помогала нам. Когда все против нас, это только добавляет мотивации. Нужно использовать все психологические инструменты, которые у нас есть», — приводит слова Хау пресс‑служба УЕФА.

Первый матч «Ньюкасл» проведёт сегодня, 10 марта, в 23:00 (мск) на своём поле. Ответная игра намечена на 18 марта.