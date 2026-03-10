Итальянский тренер Роберто Де Дзерби выразил желание возглавить «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, отвергнув предложение от «Тоттенхэма», сообщает TEAMTalk.

Роберто Де Дзерби globallookpress.com

46-летний специалист уведомил руководство «Манчестер Юнайтед» о своем намерении занять пост главного тренера. Это решение может создать сложности для Майкла Кэррика, временно исполняющего обязанности главного тренера.

Выбирая между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом», Де Дзерби предпочел «красных дьяволов» из-за неопределенности положения «шпор» в турнирной таблице и неясности их перспектив на следующий сезон.

Де Дзерби стал свободным агентом после ухода из «Марселя» в феврале этого года. Под руководством Кэррика команда одержала шесть побед, сыграла вничью один раз и потерпела одно поражение в восьми матчах.