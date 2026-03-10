Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об интересе клуба к нападающему «Атлетико» Хулиану Альваресу.

Жоан Лапорта globallookpress.com

«Хулиан Альварес — отличный игрок, который, как говорят, идеально вписался бы в систему "Барселоны". Но он не тот, за кого стоит выкладывать целое состояние. Сначала он должен показать свою готовность к переходу. Также должна быть приемлемая цена», — приводит слова Лапорты аккаунт Carpetas Blaugranas на странице в социальной сети X.

В текущем сезоне Альварес провел 40 матчей, в которых забил 14 голов и сделал шесть ассистов.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры на данный момент.