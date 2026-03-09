Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Ахмата» (2:2).

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Надо понять, почему команда так начала матч. Мы вышли немного скованные, давали сопернику вольготно себя чувствовать. Робко начали. А инициативу надо забирать. Только при счете 0:2 стали показывать свой футбол. Молодцы, что вернулись в игру.

С ребятами говорили, что нельзя так начинать матч, надо сразу включаться. Но это тоже определенный опыт. Надо продолжать гнуть свою линию. Могли и третий забить, состояние было нормальное. Подходы и моменты были.

Что говорил в перерыве? Важен был посыл: чтобы глаза загорелись. Надо было друг другу в глаза посмотреть. Ребята завелись, команда вернулась в игру», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

«Локомотив» с 41 очком в активе идет третьим в турнирной таблице, «Ахмат» (26) — девятый.