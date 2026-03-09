Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

«Ньюкасл играет хорошо, качественно идёт в прессинг один на один и быстро развивает атаки, нам нужно будет обороняться очень внимательно, проявляя храбрость и веру в себя. Учитываться будет результат обеих игр. Мы уже в этом убедились в матчах Кубка Испании с "Атлетико". Мы изучили и обсудили в команде этот матч со всей честностью. Мы не оборонялись так, как хотели бы. Мы поработали над игрой в защите, ведь это очень важно в Лиге чемпионов.

Премьер-лига — лучший чемпионат в мире, она просто невероятна. Мы так же сильны, как и наш оппонент. Нам необходимо играть со своей философией и показать это миру», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ньюкаслом» и «Барселоной» состоится 10-го марта в 23:00 мск.